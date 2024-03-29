Хакер укравший 11,6 млн долларов у протокола Prisma Finance утверждает, что это было что это было “спасением от белой шляпы”

Хакер, стоящий за эксплойтом на 11,6 миллионов долларов протокола децентрализованных финансов (DeFi) Prisma Finance, утверждает, что его действия были якобы "спасением от белой шляпы" и запрашивает возможность возвратить средства.
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