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Царьград

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Трофим Бессонник 5 августа: почему нельзя лениться и что ждут от этого дня

Трофим Бессонник 5 августа: почему нельзя лениться и что ждут от этого дня

Какой церковный праздник отмечают 5 августа: что можно и нельзя делать в день Трофима Бессонника.5 августа православная церковь чтит память мучеников Трофима, Феофила и 13 их сподвижников, а также праведного воина Федора Ушакова.

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