Бензин по субсидированной цене в Севастополе.Бензин снова в свободной продаже при его наличии. С 00:00 доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по цене не выше 100 рублей за литр.
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