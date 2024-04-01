Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Не отвечает на вопросы на русском — отправляют домой»: мигранты в Новосибирске после теракта не могут оформить разрешение на работу

«Не отвечает на вопросы на русском — отправляют домой»: мигранты в Новосибирске после теракта не могут оформить разрешение на работу

Иностранные граждане, планировавшие получить разрешение на работу в Новосибирске, столкнулись со сложностями при оформлении документов после теракта в Подмосковье.

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Комментарии
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Н
Николай
А не пора ли Муфтию Шейху Равилю Гайнутдину (он ведь гражданин России!) для мусульман, въезжающих в Россию, разработать Клятву именем Аллаха о признании и соблюдении Законов России, воспитании своих детей в этом ключе и пр., что Россия посчитает нужным туда включить! Клятва должна приноситься в присутствии исламского священнослужителя, на РУССКОМ языке (вот и знание русского!) на Коране! Это для тех кто хочет, а не хочет - скатертью дорога!!!
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4 час.
АК
Алексей Косяк
Пусть об этом беспокоются тем кому надо. Вы зачем влезает в тему, которая простым жителям неприятна?
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1 час.
Евгений Мангуш
Когда в России поймут, что не этьо важно. Ну не сдаст он(она) в Новосибирске, так они поедут в Омск. Важно другое: мигрант может работать ТОЛЬКО ПО КОНТРАКТУ заключённым с работодателем и только на срок оговорённый контрактом и НИКАКИХ жён и детей. А гражданство только как во Франции- отслужи 5 лет в точках куда пошлют, а потом гражданство.
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1 час.

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