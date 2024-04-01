«Не отвечает на вопросы на русском — отправляют домой»: мигранты в Новосибирске после теракта не могут оформить разрешение на работу

Н Николай А не пора ли Муфтию Шейху Равилю Гайнутдину (он ведь гражданин России!) для мусульман, въезжающих в Россию, разработать Клятву именем Аллаха о признании и соблюдении Законов России, воспитании своих детей в этом ключе и пр., что Россия посчитает нужным туда включить! Клятва должна приноситься в присутствии исламского священнослужителя, на РУССКОМ языке (вот и знание русского!) на Коране! Это для тех кто хочет, а не хочет - скатертью дорога!!!

АК Алексей Косяк Пусть об этом беспокоются тем кому надо. Вы зачем влезает в тему, которая простым жителям неприятна?