Эксперт назвала ключевые тенденции на рынке недвижимости ОАЭ в 2023 году

Эксперт Татьяна Агеева назвала ключевые тенденции на рынке недвижимости ОАЭ в 2023 году. Среди российских покупателей наблюдается фокус на получение пассивного дохода от аренды недвижимости, вместо стремления к быстрой прибыли через перепродажу.