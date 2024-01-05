Эксперт назвала ключевые тенденции на рынке недвижимости ОАЭ в 2023 году

Эксперт Татьяна Агеева назвала ключевые тенденции на рынке недвижимости ОАЭ в 2023 году. Среди российских покупателей наблюдается фокус на получение пассивного дохода от аренды недвижимости, вместо стремления к быстрой прибыли через перепродажу.
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