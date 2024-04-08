Нефтегазовые доходы РФ в I квартале 2024 года выросли на 79,1%

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в январе-марте 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,1%, до 2,9 трлн рублей, ненефтегазовые - на 43,2%, до 5,8 трлн рублей.
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