Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу показали 30 перспективных образцов военной и специальной техники

Шойгу показали 30 перспективных образцов военной и специальной техники

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции.

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