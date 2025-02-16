В ДТП во Всеволожском районе Ленобласти погиб священник Анатолий Першин

Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия 15 февраля вечером в деревне Касимово Всеволожского района Ленобласти произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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