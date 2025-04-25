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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Махачкалы», матчи «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА пройдут в субботу

В пятницу «Краснодар» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». В субботу московское «Динамо» примет «Зенит», «Локомотив» встретится на выезде с «Ростовом», «Спартак» сразится в дерби с ЦСКА.

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