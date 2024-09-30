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ВТБ предрек «усиление холодов» на рынке ипотеки

ВТБ ожидает существенного сокращения продаж ипотеки по итогам второго полугодия 2024 года. По мнению начальника управления «Ипотечное кредитование» Сергея Бабина, объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% - второго полугодия 2023 года.

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