ВТБ предрек «усиление холодов» на рынке ипотеки

ВТБ ожидает существенного сокращения продаж ипотеки по итогам второго полугодия 2024 года. По мнению начальника управления «Ипотечное кредитование» Сергея Бабина, объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% - второго полугодия 2023 года.