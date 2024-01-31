Писательница Улицкая заявила, что отправляет гонорары на Украину

Влад Владимиров

Не понимаю лично я таких, как эта полоумная, людишек...Фактами, которыми они так гордятся, надобно стыдиться и тщательно скрывать. При деменциях особо проявляется у их тупости излишек. Поэтому, я думаю, что на подобных фриков не стоит и внимание тут обращать.)))