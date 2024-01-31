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Писательница Улицкая заявила, что отправляет гонорары на Украину

Писательница Улицкая заявила, что отправляет гонорары на Украину

Писательница Людмила Улицкая призналась в разговоре с актером, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Старая дрянь и тварь
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22 час.
Влад Владимиров
Не понимаю лично я таких, как эта полоумная, людишек...Фактами, которыми они так гордятся, надобно стыдиться и тщательно скрывать. При деменциях особо проявляется у их тупости излишек. Поэтому, я думаю, что на подобных фриков  не стоит и внимание тут обращать.)))
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22 час.
Evgenija Palette
Вот, кого надо объявить ИНОАГЕНТОМ И ВЫГНАТЬ ИЗ РОССИИ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ... Просто непотребная мерзость...
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21 час.

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