У Трампа был положительный результат на COVID перед дебатами с Байденом

У бывшего президента США Дональда Трампа был зафиксирован положительный результат на COVID-19 за три дня до его первых дебатов с Джо Байденом в 2020 году, хотя в релизе для СМИ говорилось о том, что глава Белого дома имел отрицательный тест.
У бывшего президента США Дональда Трампа был зафиксирован положительный результат на COVID-19 за три дня до его первых дебатов с Джо Байденом в 2020 году, хотя в релизе для СМИ говорилось о том, что глава Белого дома имел отрицательный тест.
Свежие комментарии