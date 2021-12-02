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У Трампа был положительный результат на COVID перед дебатами с Байденом

У Трампа был положительный результат на COVID перед дебатами с Байденом

У бывшего президента США Дональда Трампа был зафиксирован положительный результат на COVID-19 за три дня до его первых дебатов с Джо Байденом в 2020 году, хотя в релизе для СМИ говорилось о том, что глава Белого дома имел отрицательный тест.

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