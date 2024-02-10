Трамп: Байден может не понимать, что еще жив

Президент США Джо Байден может не понимать, что он «все еще живой». Такое заявление сделал экс-лидер американского государства Дональд Трамп на мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания.
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