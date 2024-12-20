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Царьград

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"ВСУ контратакуют и мешают закреплению": фронтовая сводка глазами WarGonzo

"ВСУ контратакуют и мешают закреплению": фронтовая сводка глазами WarGonzo

Военный блогер Семён Пегов честно и без прикрас рассказал о ситуации на передовой.Военный блогер Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo рассказал о ситуации по нескольким фронтам.

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