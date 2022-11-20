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Целый год расследовали дело о наркомане, порезавшем четверых людей в Уссурийске

Целый год расследовали дело о наркомане, порезавшем четверых людей в Уссурийске

В Уссурийске завершено расследование массовой резни на улице Советской. В ноябре прошлого года 24-летний парень порезал ножом троих знакомых и напал на прохожего.

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