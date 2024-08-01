Мэр Омска Шелест по традиции призвал братьев-десантников не купаться в фонтанах на День ВДВ. Праздновать его будут завтра.
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Мэр Омска Шелест по традиции призвал братьев-десантников не купаться в фонтанах на День ВДВ. Праздновать его будут завтра.