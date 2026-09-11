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Ивановские новости

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Иваново: «Текстильщик» победил «Тюмень» в трёх партиях

Иваново: «Текстильщик» победил «Тюмень» в трёх партиях

Ивановский «Текстильщик» обыграл «Тюмень» со счётом 3:0, в другом матче «Волжанин» одолел «Дагестан» в пяти сетах.

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