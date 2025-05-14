Советские игры, космос внутри и портал в Африку. Чем удивит россиян «Ночь в музее»?

С 17 на 18 мая по всей стране пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». В Москве проект объединит 170 площадок — в том числе культурные центры, галереи, библиотеки и парки, а по словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в программу вошло больше 600 мероприятий.