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Советские игры, космос внутри и портал в Африку. Чем удивит россиян «Ночь в музее»?

Советские игры, космос внутри и портал в Африку. Чем удивит россиян «Ночь в музее»?

С 17 на 18 мая по всей стране пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». В Москве проект объединит 170 площадок — в том числе культурные центры, галереи, библиотеки и парки, а по словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в программу вошло больше 600 мероприятий.

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