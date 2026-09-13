«Выгнать всех русских!»: в Таджикистане началась истерика из-за перехода России на отслеживание каждого мигранта

Телеканал "78" Фото: Prt Scr rutube.ru / МВД МЕДИА Россия внедрит систему отслеживания каждого иностранца во всех регионах – об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Перечень запретов...
- Красные буржуи: к...
- Красные буржуи: к...
арифметика для них лженаука.Сколько там русских осталось? Миллиона стопудово нет.А этих здесь
Только непонятна позиция нашей власти по отношению к миграции таджиков узбеков киргизов в Россию. Что творилось после развала СССР, смотрел документальный фильм с затушеванными истерзанными телами мужчин, женщин,. По их поведению в России сразу видна внутренняя политика в этой стране, направленная на ненависть ко всему русскому. Вот вам отрывок одного из них на мой коммент "скоро будет большая война и вы все умрёте, а некоторые останутся калеками. И тогда тоджики, озбеки и киргизы начнут строить новую Россию." Да, с таким уровнем образования и поведения вы только её разграбите, разломаете, уничтожите, но что то построить новое не хватит ума. Свою родину развивайте, благоустраивайте. Им уже на родине вбили в мозги, что русские все алкаши и гулящие. И только они образец для подражания.. У нас между населением и властью нет понимания того, что происходит, что это мина замедленного действия и когда то рванет и скорее всего в ближайшее время. Конечно, у нас армия, флот и все такое. Но жертв может быть мирного населения, которое доброжелательно, гостеприимное, верящее им, может быть очень много. Поэтому надо принимать меры сейчас. Один из руководителей поехал на отчет в Таджикистан другой в Узбекистан . Страшно становится жить, мысли о детях, внуках. Визовый режим должен был введён в действие с 1.01.2014 года. Дума принимала решение. Но кормчий, видимо, притормозил это решение. И вот результат. Мы к ним с визой, а они, кто ни попадя, к нам целыми джамаатами со своим феодальным домостроем. …..люди которые вчера слезли с ишака или пальмы.
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Завозить мигрантов по оргнабору надо было с 2024 года, а не с 2027. Тогда бы сюда не приехали жены, дети бабушки, тёщи и т.д.
Власть до сих пор вяло понимает, что эти звериные отморозки никаких законов РФ не признают и не признают, поэтому всех ржавых из засразии и закавказья гнать, с ними и говорить не нужно, они этого не поймут и даже слабостью посчитают! для них МЫ, ЛЮБЫЕ КОРЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ РОССИИ враги, их сраная задача продвигать свою ржавую "идеологию", в которой НАС ВСЕХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Поэтому вызывать полицию ОБЯЗАТЕЛЬНО И СНИМАТЬ их "намазы" , которые с РОССИЙСКИМ ИСЛАМОМ не имеют ничего общего ! Выдворять и штрафовать нужно, а если ведут агрессивно нейтрализовывать на месте! Хватит со ржавыми сюсюкаться ГОСПОДА ПОЛИЦИЯ! Они только силу ЗАКОНОВ РФ в плане физического устранения вроде понимают а не декларативную риторику, последнее это вообще должно исчезнуть, один раз сказали, что сделано давно, всем остальным говорить не нужно, за хобот брать сразу штрафовать на минимум 50 000 и вперёд в "светлое будущее" в кишлак!
Они русских давно выгнали.