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Ташкентта «Сөмбелә» – татар халкының традицион уңыш бәйрәме узачак

Ташкентта «Сөмбелә» – татар халкының традицион уңыш бәйрәме узачак

20 сентябрьдә 12:00 сәгатьтә Ташкент шәһәре Милләтара мөнәсәбәтләр комитеты павильоннарында «Сөмбелә» – татар халкының традицион уңыш бәйрәме узачак.

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