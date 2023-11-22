Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигрантское подполье готовит военную операцию в России: в 53 регионах страны обнаружены склады с оружием, принадлежащие этническим диаспорам

Мигрантское подполье готовит военную операцию в России: в 53 регионах страны обнаружены склады с оружием, принадлежащие этническим диаспорам

Помните «речь» Чебурашки на открытии детской площадки: Что-то подобное можно сказать про миграционную политику нашего государства: мы заигрывали с мигрантами, заигрывали, и, наконец, доигрались! В сентябре в 53-х регионах России сотрудники ФСБ, МВД при поддержке Росгвардии провели рейды.

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Комментарии
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Александр Рожков
А чё? У чурок уже и подполье есть в России? Ну ни фуя сибе! А ишо у нас мильоны укров. Они у нас все паиньки?
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14 час.

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