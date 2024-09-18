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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Нацизм  на Украине  должен быть уничтожен.30.09.24==Радоват...
  • Владимир Алтайцев
    Да  какая  там верность обязательствам?  Бабло рулит. Все  эти предприятия  по  производству титана, урана  и прочего...14.09.24==ВОЕННОЕ...
  • Владимир Алтайцев
    какая  бредятина.30.08.24==Уфологи...

18.09.24==Дожить до референдума: Харьковщину рано объявлять Россией, еще Купянск взять надо

18.09.24==Дожить до референдума: Харьковщину рано объявлять Россией, еще Купянск взять надо

                     На фото: глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев во время интервью  Материал комментируют: Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал предложение жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении с состав России.

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