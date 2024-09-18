18.09.24==Дожить до референдума: Харьковщину рано объявлять Россией, еще Купянск взять надо

На фото: глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев во время интервью Материал комментируют: Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал предложение жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении с состав России.