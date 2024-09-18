На фото: глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев во время интервью Материал комментируют: Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал предложение жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении с состав России.
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