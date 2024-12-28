«Известия»: китайские авто теряют до 50% стоимости через год

Автомобили, привезенные в Россию из Китая, теряют в цене вплость до 50% через год эксплуатации.Автомобили китайского производства через год после покупки теряют в своей первоначальной цене до 50%, пишут «Известия» со ссылкой на мнения автоэкспертов.