«Ухилянты» нашли три способа перехитрить Зеленского

Ужесточение мобилизации станет тяжелым испытанием для украинцев @ Ukrinform/Cover Images/Reuters Tекст: Андрей Резчиков Киевский режим продолжает закручивать гайки тотальной мобилизации: на Украине вступает в силу соответствующий закон.
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