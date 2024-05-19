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Позитив для оптимистов

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Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    я бы не пускал НИКОГО....все,кто хотел-уже переехали...пусть живут на ридной неньке....через годик-полтора надо будет...Что с ними со все...
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«Ухилянты» нашли три способа перехитрить Зеленского

«Ухилянты» нашли три способа перехитрить Зеленского

Ужесточение мобилизации станет тяжелым испытанием для украинцев @ Ukrinform/Cover Images/Reuters Tекст: Андрей Резчиков Киевский режим продолжает закручивать гайки тотальной мобилизации: на Украине вступает в силу соответствующий закон.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Отправьте на передовую самих депутатов Рады и Зелю. Все, думаю это остановит все боевые действия и будет объявлена капитуляция. Зелю можно будет грохнуть, под шумок...
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