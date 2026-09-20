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Калужские новости

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В Калужской области начался третий день голосования в Госдуму

В Калужской области начался третий день голосования в Госдуму

На 20:00 второго дня голосования явка в Калужской области достигла 34,65% избирателей. Сегодня участки открыты с 8:00 до 20:00.

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