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Удивительные и странные вещи, на которые способно тело

Удивительные и странные вещи, на которые способно тело

Человеческое тело — сложный механизм, способный творить невероятные вещи. Он может предсказывать погоду, отключать определенные функции, чтобы дать нам заряд энергии, исцелять внутренние повреждения и даже светиться.

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