Цветы из пробирки. Как в Барнауле будут выращивать миллионы хризантем

Первое в Сибири промышленное производство хризантем запустят в столице Алтайского края до конца 2025 года Крупнейшее в Сибири производство кустовой хризантемы, аналогов которому нет в России, запустят в Индустриальном районе Барнаула до конца 2025 года.
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