Полицейские Еврейской автономной области приняли участие в масштабном профориентационном мероприятии «Твой выбор» на площадке Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема

Более 100 студентов познакомились со спецификой работы полицейских. По окончанию учебных заведений перед молодыми людьми встанет выбор дальнейшего трудоустройства, и, с целью знакомства с направлениями деятельности в правоохранительной сфере сотрудники различных подразделений УМВД России по ЕАО, МО МВД России «Биробиджанский» провели открытый диалог со студентами.