Шольц считает, что пришёл к договорённости с Зеленским не атаковать Россию западным оружием

Канцлер Германии и украинский президент достигли консенсуса в вопросе применения иностранного оружия в конфликте с РоссиейОлаф Шольц заявил о наличии некоего консенсуса в вопросе применения иностранного оружия в конфликте между Украиной и Россией.
Канцлер Германии и украинский президент достигли консенсуса в вопросе применения иностранного оружия в конфликте с РоссиейОлаф Шольц заявил о наличии некоего консенсуса в вопросе применения иностранного оружия в конфликте между Украиной и Россией.
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