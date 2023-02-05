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Шольц считает, что пришёл к договорённости с Зеленским не атаковать Россию западным оружием

Шольц считает, что пришёл к договорённости с Зеленским не атаковать Россию западным оружием

Канцлер Германии и украинский президент достигли консенсуса в вопросе применения иностранного оружия в конфликте с РоссиейОлаф Шольц заявил о наличии некоего консенсуса в вопросе применения иностранного оружия в конфликте между Украиной и Россией.

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