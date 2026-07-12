Вайкуле забила тревогу: певица за сорванный фестиваль требует неустойку – «и все»

Над очередным шабашем иноагентов от Лаймы Вайкуле сгустились тучи – ее 11-й юрмальский музыкальный фестиваль «Рандеву», который в этом году пройдет в конце июля, близок к провалу из-за банального отсутствия зрителей.
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