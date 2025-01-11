В СФ рассказали о мерах по пресечению незаконного доступа к «Госуслугам»

Операторы связи в РФ и Минцифры начали взаимодействовать с целью пресечения незаконного доступа к «Госуслугам», сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.
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