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Царьград

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Экс-чиновница США подозревает рэпера Пи Дидди в причастности к пожарам

Экс-чиновница США подозревает рэпера Пи Дидди в причастности к пожарам

Кэтрин Остин Фиттс, бывшая чиновница из США, предполагает, что рэпер Пи Дидди может быть причастен к лесным пожарам ради сокрытия улик.

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