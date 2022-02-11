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Месси отдал 7-й голевой пас в Лиге 1. У него 2 гола в 14 матчах за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ»Лионель Месси отдал голевой пас Килиану Мбаппе на победный гол «Ренну» (1:0) в 24-м туре Лиги 1.

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