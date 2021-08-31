Байден — Зеленскому: Подождите за дверью, есть дела поважнее

Постоянный перенос встречи двух президентов открывает глаза на реальное место Украины в списке интересов США Дмитрий Родионов На фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: picture alliance / Consolidated/AP Photo/ТАСС) Материал комментируют: Всеволод Шимов Лариса Шеслер Встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне перенесли с 31 августа на 1 сентября, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.