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Блок-шот Дэвида Маккормака и данк Максима Огаркова – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели. В Топ-10 моментов матчей, прошедших с 28 сентября по 4 октября, вошли передача Ксавьера Рэтан-Мэйса и данк Дэвида Маккормака из УНИКСа , данк Максима Огаркова из МБА , а также блок-шот Дэвида Маккормака.

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