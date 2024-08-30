Молодежную программу подготовили на форуме-фестивале "Москва 2030"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Различные виды досуга, включая танцевальные батлы, спортивные соревнования и кинопоказы под открытым небом, доступны в молодежном пространстве "Телепорт", которое работает в Парке Горького с начала форума-фестиваля "Территория будущего.