Молодежную программу подготовили на форуме-фестивале "Москва 2030"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Различные виды досуга, включая танцевальные батлы, спортивные соревнования и кинопоказы под открытым небом, доступны в молодежном пространстве "Телепорт", которое работает в Парке Горького с начала форума-фестиваля "Территория будущего.
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