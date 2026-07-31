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Царьград

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Белозеров заявил о высочайшей надежности РЖД на встрече с Путиным

Белозеров заявил о высочайшей надежности РЖД на встрече с Путиным

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил о высокой безопасности и надежности российских железных дорог на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув превосходство РЖД по показателям Международного союза железных дорог.

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