Белозеров заявил о высочайшей надежности РЖД на встрече с Путиным

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил о высокой безопасности и надежности российских железных дорог на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув превосходство РЖД по показателям Международного союза железных дорог.
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