Около 50 мигрантов прятались в теплицах подмосковного Серпухова и были задержаны

Нарушители миграционного законодательства были обнаружены во время рейда правоохранителей.46 нарушителей миграционного законодательства задержаны на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов, сообщила в своем тг-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.