Когда пройдут выпускные в Алтайском крае и за что на празднике можно получить штраф?

Рассказываем, по каким правилам пройдут выпускные вечера в школах и что нужно помнить, отправляясь на банкет В 2024 году из школ, лицеев и гимназий Алтайского края выпускаются более 9500 одиннадцатиклассников.
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