Алексей Сокин ушел с поста директора омского Центра компетенций по вопросам городской среды. Новым руководителем учреждения временно стала его главбух.
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Алексей Сокин ушел с поста директора омского Центра компетенций по вопросам городской среды. Новым руководителем учреждения временно стала его главбух.