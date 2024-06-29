Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем

Будем наконец-то сбивать или нет? Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу предложить меры оперативного реагирования на возросшую активность американских разведывательных дронов в Черном море.
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