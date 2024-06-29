Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем

Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем

Будем наконец-то сбивать или нет? Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу предложить меры оперативного реагирования на возросшую активность американских разведывательных дронов в Черном море.

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Комментарии
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Александр Конкин
А где же нахи хваленые Хибины?
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1 час.
Владимир Рынковой
Сша просто смеются на слова о том что вся ответственность ляжет на сша.
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44 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Чудные дела в стране творятся, Господи... И хрен кто что скажет об этом... разве что лет эдак через 50...
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33 мин.

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