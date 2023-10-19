Главы МИД РФ и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове

Главы МИД Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе встречи в столице КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове и другим региональным и международным проблемам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии