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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Наблюдения в природе.

Наблюдения в природе.

Я нашла себе жука на большой ромашке, Не могу держать в руках, пусть сидит в кармашке, Лапок шесть, а глаза два, трещенка на спинке, -´Вот хорошая трава, на поешь травинку!Ах, упал, упал мой жук!Нос измазал пылью!Улетел красивый жук, улетел на крыльях!´Когда лето вступает в свою силу, на улицах можно заметить множество разнообразных насекомых.

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