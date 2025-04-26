ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании в пятницу утвердила новую схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы РФ в 2026 году, передает корреспондент РИА Новости.
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