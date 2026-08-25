Премьер Японии призналась, что грустит по тараканам в своей резиденции

Политик сама нашла насекомых, убираясь в здании после переезда. Паразитов вскоре вытравили.Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала, что почувствовала тоску после того, как в её резиденции провели обработку от тараканов.
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