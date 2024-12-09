«Человек долга»: какой вклад в обеспечение безопасности Советского Союза внёс разведчик Николай Лысенков

115 лет назад родился советский разведчик Николай Лысенков. В СМИ и исторической литературе можно найти лишь небольшие фрагменты информации о том, чем он занимался на территории иностранных государств, включая США и Францию.
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