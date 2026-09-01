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Мы соседи по планете

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Сосиска с кетчупом на голове и ещё 21 дизайнерский провал, мимо которого трудно пройти без вопросов

Сосиска с кетчупом на голове и ещё 21 дизайнерский провал, мимо которого трудно пройти без вопросов

Когда дизайнер не остановился и не подумал — получается именно вот это. Гидрант с лицом клоуна, кукла из антикварного магазина, которую лучше не оставлять в тёмной комнате, раковина с одним краном на двоих и статуя, которую лучше не комментировать вслух.

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