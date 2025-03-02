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Посольство России в ЦАР сообщило о расширении партнерства с республикой

Посольство России в ЦАР сообщило о расширении партнерства с республикой

t.me/Посольство России в ЦАР Замглавы российского Минобороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров провел переговоры с представителями Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Банги, во время которых были достигнуты договоренности о расширении партнерства.

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