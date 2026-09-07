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Газета.ру

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Талалаев заявил, что недоволен игрой запасных "Балтики" в матче с "Локомотивом"

Талалаев заявил, что недоволен игрой запасных "Балтики" в матче с "Локомотивом"

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил недовольство игрой своих подопечных в матче 7-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

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