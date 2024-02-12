В РФ создали нейросеть для дронов, распознающую танки Leopard и БМП Bradley

В России создана универсальная нейросеть для беспилотников всех типов, позволяющая с высокой точностью определять объекты и технику НАТО в зоне СВО, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, передает РИА Новости.
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